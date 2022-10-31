Инфляция в еврозоне установила новый рекорд

Инфляция в еврозоне в октябре установила очередной рекорд в 10,7% в годовом исчислении. Об этом сообщило в понедельник европейское статистическое агентство Евростат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Прогнозируемый уровень инфляции в октябре составил 10,7% в годовом исчислении", - сообщило агентство. Инфляция в зоне евро неизменно растет с марта, последний рекорд был установлен в сентябре на уровне 9,9%.

На этом фоне рост ВВП в годовом исчислении сократился с 4,3% во втором квартале до 2,1% в третьем квартале.

Ключевым фактором ускорения инфляции Евростат называет рост цен на энергоресурсы, который составил 41,9%.