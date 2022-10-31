Польша планирует построить три атомные электростанции

Польша рассматривает возможность строительства в стране не двух, а трех АЭС. Об этом сообщил в понедельник в Сеуле вице-премьер, министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, правительство страны еще в этом году говорило лишь о строительстве первой АЭС. "Но мы пошли дальше - в этом году мы говорим, что в Польше в ближайшие годы будут построены две новые атомные электростанции, а третью мы планируем", - сказал он.

Как пояснил Сасин, первая АЭС будет построена в рамках соглашения польской энергетической группой и частным энергетическим концерном ZE PAK (Комплекс электростанций Пятнув - Адамов - Конин) с южнокорейской компанией Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), вторую будет строить американская компания Westinghouse.

"Помимо этих двух электростанций появится третья, построенная польско-корейским консорциумом", - указал Сасин.