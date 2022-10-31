Индонезия хочет создать новую организацию

В Индонезии рассматривают возможность создания организации наподобие ОПЕК для государств, которые добывают никель, рассказал министр инвестиций страны Бахлил Лахадалиа в интервью газете Financial Times, опубликованном 31 октября, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Вижу целесообразность в создании ОПЕК для управления торговлей нефтью, что обеспечивает предсказуемость для потенциальных инвесторов, потребителей. Индонезия изучает возможность формирования подобной структуры управления для полезных ископаемых, включая никель, кобальт и марганец", - сказал он.

По его словам, пока еще структура разрабатывается, Джакарта не обращалась к другим странам с таким предложением.

Издание отмечает, что Индонезия - крупнейший в мире производитель никеля. Она имеет четверть мировых запасов металла.