В Британии впервые в истории снимут фильм в зале Палаты общин

Кинокартина о премьер-министре Соединенного Королевства Гарольде Вильсоне, который возглавлял правительство в 1964-1970 годах и 1974-1976 годах, станет первым художественным фильмом, съемки которого пройдут в Палате общин - нижней палате парламента Великобритании. Об этом в понедельник написала газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указывает издание, создателям картины пришлось "проявить напористость и целеустремленность, напрямую обратиться к спикеру палаты [Линдси Хойлу], а также к некоторым парламентариям", которые лично знали бывшего премьера, чтобы получить специальное разрешение на съемки. Каждому из политиков предлагалось в обмен поучаствовать в картине в формате камео, а также посетить с экскурсией съемочную площадку, однако парламентарии "не проявили интереса" к идее.

Фильм, получивший название "Призрак Гарольда Вильсона", будет снят в жанре политического триллера и расскажет об обстоятельствах, приведших к отставке премьера во время второго срока на посту главы правительства Великобритании. Как утверждал сам политик в серии эксклюзивных интервью журналистам, которые он начал давать через несколько недель после ухода со своего поста, британская спецслужба МИ-5 совместно с разведками США и ЮАР "распространяла слухи" о том, что он и некоторые его соратники по партии осуществляли "шпионскую деятельность в пользу СССР". Сценарий картины основан на реальных записях разговоров журналистов с премьером, которые продолжались в течение 18 месяцев в формате "не для публикации". По словам режиссера Сэмюэла Мартина, зрители смогут найти в фильме "множество параллелей с сегодняшним днем".

Главную роль исполнит британский актер Шон Дули, известный по работам в американском сериале "Ведьмак" (2019 - н. в.), а также британских фильмах "Большие надежды" (2011) и "Женщина в черном" (2012). Он станет "первым неизбранным и неназначенным человеком со времен Карла I (1600-1649)", которому разрешат пересечь белую линию в Палате общин, за которую нельзя заходить обыкновенным посетителям парламента, уточняет газета.