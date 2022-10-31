Экоактивисты забрызгали краской правительственные здания Британии

Активисты природоохранного движения Just stop oil распылили оранжевую краску на здания МВД Великобритании, службы контрразведки MI-5, Банка Англии и медиахолдинга News Corporation в центре Лондона. Соответствующее сообщение было размещено в понедельник на сайте движения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Just stop oil подчеркивают, что выбрали эти здания, так как правительство, спецслужбы, финансовые институты и СМИ, по их мнению, являются "теми столпами, что поддерживают и помогают сохранять власть экономики, основанной на использовании ископаемого топлива".

"Эра ископаемого топлива должна была уже давно закончиться, но ползучие щупальца ее интересантов продолжают проникать в нашу политику, в правительство и СМИ, и это продолжается уже много десятилетий, - говорится в заявлении представителя движения. - Чем еще объяснить, что правительство игнорирует такие разумные и очевидные решения, как использование возобновляемых источников энергии, теплоизоляция зданий и расширение роли общественного транспорта, которые позволили бы как уменьшить наши счета за электроэнергию, так и сократить выбросы углекислоты. Вместо этого выбор делается в пользу коррупционных схем с экономически неоправданной добычей нефти и газа за счет налогоплательщиков".

С начала октября Just stop oil осуществляет ежедневные акции в центре Лондона, требуя от британского правительства запретить разработку новых нефтегазовых месторождений, а также оказать помощь жителям страны, столкнувшимся с последствиями энергетического кризиса. За это время полицией было задержано свыше 600 активистов, которые перекрывали дороги, обливали краской автосалоны и бутики дорогих брендов, а также вылили суп на картину голландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890) "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. Участники движения обещают продолжать выступления.