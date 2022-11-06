Гонконг намерен легализовать розничные криптовалютные операции

Правительство Гонконга анонсировало легализацию розничных операций с криптовалютами, другими цифровыми активами и биржевых инвестфондов, работающих с криптовалютами, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Как сообщает Bloomberg, власти намерены отменить в ближайшие месяцы действующую норму, которая позволяет торговать криптовалютами только лицам с состоянием не менее $1 млн. Правительство ведет консультации с международными криптовалютными биржами о том, каким должен быть оптимальный уровень доступа розничных инвесторов к рынку криптовалют.

Одновременно Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга впервые представила критерии получения лицензии для биржевых инвестфондов, работающих с криптовалютами ETF. Пока они смогут инвестировать только во фьючерсы на биткойн и эфир, но в будущем перечень доступных инструментов будет расширяться, заверила заместитель директора SFC Джулия Люнг. Кроме того, правительство заявило, что готово рассмотреть вопрос "прав собственности на токенизированные активы, а также законность смарт-контрактов".