Россия приостанавливает движение судов по зерновому коридору

Россия приостанавливает движение судов по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Минобороны РФ.

"Движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Гарантия безопасности любого объекта в зерновом коридоре невозможна, пока Киев не перестанет использовать его в военных целях, заявили в МО РФ. В Минобороны РФ подчеркнули, что Россия не выходит из "черноморской инициативы", а приостанавливает действие соглашений.

"С учетом того, что подписание соглашения - инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("черноморская инициатива") - и его реализация осуществлялись при посредничестве Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, довели до него и Совета Безопасности ООН нашу позицию", - отметили в ведомстве.