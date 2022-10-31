Подробности переговоров госсекретаря США и главы МИД Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен не услышал от министра иностранных дел Китая Ван И в состоявшемся между ними в воскресенье телефонном разговоре ничего нового применительно к позиции Пекина по специальной военной операции России на Украине. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Считаю, справедливым было бы сказать следующее: госсекретарь Блинкен минувшим вечером не услышал ничего, что мы не слышали ранее, когда дело касается подхода КНР к войне России против Украины", - отметил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он охарактеризовал беседу Блинкена и Ван И как "продуктивную, полезную, <...> профессиональную". Согласно изложенной Прайсом информации, разговор продолжался около 70 минут.