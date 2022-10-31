https://news.day.az/world/1507884.html Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.
Об этом в понедельник сообщает МИД Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в ходе беседы обсуждались ситуация вокруг зернового коридора, последние события на Кавказе и сотрудничество в рамках региональной платформы сотрудничества "3+3".
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