Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Об этом в понедельник сообщает МИД Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в ходе беседы обсуждались ситуация вокруг зернового коридора, последние события на Кавказе и сотрудничество в рамках региональной платформы сотрудничества "3+3".