Мощный взрыв в Санкт-Петербурге

В соцсетях заявили о мощном взрыве в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, взрыв прогремел на газопроводе.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, уточняется, что инцидент произошел в Колпино, на Загородной улице.

По словам местных жителей, взрыв был такой силы, что у машин повыбивало даже лобовые стекла. Да и вообще транспортные средства были серьезно повреждены.

Информации о пострадавших в настоящее время не поступало.