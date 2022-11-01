https://news.day.az/world/1507887.html Мощный взрыв в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Мощный взрыв в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
В соцсетях заявили о мощном взрыве в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, взрыв прогремел на газопроводе.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, уточняется, что инцидент произошел в Колпино, на Загородной улице.
По словам местных жителей, взрыв был такой силы, что у машин повыбивало даже лобовые стекла. Да и вообще транспортные средства были серьезно повреждены.
Информации о пострадавших в настоящее время не поступало.
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