https://news.day.az/world/1507889.html Ниинистё и Столтенберг обсудили ратификацию членства Финляндии в НАТО
Ниинистё и Столтенберг обсудили ратификацию членства Финляндии в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинистё и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в понедельник вопрос ратификации членства в альянсе, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Дискуссия была сосредоточена на процессе ратификации членства Финляндии в НАТО, будущей роли Финляндии как страны-члена НАТО и важности продолжения перевозок зерна в Черном море", - сообщил Ниинистё в Твиттере.
Кроме того, Ниинистё и Столтенберг обсудили "агрессивную войну России против Украины".
Из 30 стран-членов НАТО членство Финляндии и Швеции в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.
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