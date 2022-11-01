Какое наказание грозит напавшему с молотком на мужа Пелоси?

Напавшему с молотком на Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предъявили обвинение, ему грозит до 50 лет тюрьмы. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Обвинение 42-летнему Дэвиду Депепу предъявила прокуратура Северного округа штата Калифорния.

Согласно сообщению, Депеп обвиняется по двум статьям: вооруженное нападение на члена семьи госслужащего США, по этой статье ему грозит 30 лет лишения свободы, и попытка похищения госслужащего, которая предполагает до 20 лет тюрьмы.

Пол Пелоси подвергся нападению в доме в Сан-Франциско 28 октября.

Нападавший нанес мужчине удары молотком. По данным источника CNN, злоумышленник искал Ненси Пелоси.