Японцев призвали экономить электроэнергию

Правительство Японии обратилось к домохозяйствам и организациям с просьбой в предстоящий зимний сезон экономить электроэнергию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности японцев попросили в указанный период выключать все ненужные электрические приборы и освещение, а также носить дома теплую одежду, чтобы снизить температуру отопления. Для обогрева помещений в Японии в основном используют бытовые кондиционеры.

В качестве стимула предполагается применить систему начисления премиальных баллов. Их получат те, кто сможет сократить потребление электроэнергии на 3% относительно зимы 2021 года.

Просьба об экономии будет действовать с 1 декабря 2022 года по 31 марта 2023 года, и не предусматривает каких-либо мер принуждения.

Правительство Японии уже обращалось к населению и бизнесу с подобным призывом летом. В начале июля министр экономики, торговли и промышленности государства Коити Хагиуда заявил, что власти Японии призывают граждан по всей стране по возможности экономить электричество этим летом.