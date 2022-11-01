Германия выделит €91 млрд для поддержки потребителей газа

Правительство Германии планирует 2 ноября одобрить инициативы по введению потолка цен на газ для поддержки немецких потребителей и выделению субсидий объемом €91 млрд на 2023 год, написала газета "Коммерсантъ", передает Day.Az.

Предполагается, что мера позволит домохозяйствам покупать по льготной фиксированной цене до 80% необходимого им газа, а промышленности - до 70%. Для получения льготного газа последние должны сохранить не менее 90% рабочих мест и существующее производство.

Всего Берлин намеревается выделить на субсидии для снижения расходов на энергию €200 млрд.