Страны НАТО проведут саммит по кибербезопасности

Страны НАТО собираются в ноябре провести саммит, на котором будут обсуждаться вопросы усиления кибербезопасности. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на чиновника в администрации США, передает Day.Az.

По его словам, страны Североатлантического альянса намерены в том числе обсудить угрозы в киберсфере, возникающие из-за ситуации в Украине. По информации Politico, страны блока опасаются якобы возможных кибератак из России в свете приближения зимы.

Планируется, что участниками саммита станут государства, которые в 2016 году подписали обязательства по киберзащите.