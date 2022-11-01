У берегов Тайваня затонуло грузовое судно

В акватории города Чжанхуа, который расположен на западном побережье острова Тайвань, вечером 31 октября затонуло грузовое судно под флагом Панамы, перевозившее цемент. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным CCTV, судно затонуло из-за отказа двигателя. На борту находились 17 членов экипажа. Пять из них были спасены проходящим неподалеку грузовым судном. При этом 12 человек пропали без вести.

В район происшествия были направлены тайваньские патрульные корабли для поисково-спасательных работ.