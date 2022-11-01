В Багдаде взорвался бензовоз, десятки раненых

В Багдаде по меньшей мере 10 человек стали жертвами мощного взрыва, прогремевшего рядом с футбольным стадионом. Взорвался бензовоз. Два десятка человек получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, большинство погибших и раненых - футболисты-любители. Следователи пока не могут точно сказать, стала ли трагедия результатом какой-либо технической неисправности или взрыв был организован намеренно.