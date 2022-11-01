https://news.day.az/world/1507919.html В Багдаде взорвался бензовоз, десятки раненых - ВИДЕО
В Багдаде взорвался бензовоз, десятки раненых - ВИДЕО
В Багдаде по меньшей мере 10 человек стали жертвами мощного взрыва, прогремевшего рядом с футбольным стадионом. Взорвался бензовоз. Два десятка человек получили ранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, большинство погибших и раненых - футболисты-любители. Следователи пока не могут точно сказать, стала ли трагедия результатом какой-либо технической неисправности или взрыв был организован намеренно.
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