Стрельба в Чикаго, много пострадавших

По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате стрельбы во время праздника Хэллоуин в американском городе Чикаго (штат Иллинойс).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC.

В правоохранительных органах не сообщили о состоянии пострадавших. При этом, по информации местного пожарного департамента, 11 человек госпитализированы.

На место происшествия направлено не менее 10 машин скорой помощи. Полиция проводит расследование обстоятельств случившегося. Другие подробности не приводятся.