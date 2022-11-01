В Израиле проходят парламентские выборы

В Израиле 1 ноября в 07:00 по местному времени открылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это уже пятые с 9 апреля 2019 года парламентские выборы. По их итогам определится состав Кнессета (парламента) 25-го созыва, а затем начнется процедура формирования правительственной коалиции. Если она будет успешной, новое правительство и премьер будут приведены к присяге.

На этих выборах, по данным ЦИК, смогут проголосовать 6,78 млн избирателей: это граждане страны старше 18 лет, находящиеся в день голосования в Израиле или за его пределами в официальных командировках.

Всего на территории страны будут работать около 12 000 участков для голосования. Отдать свой голос можно до 22:00. Затем будут объявлены результаты экзитполов, тогда же начнется подсчет поданных бюллетеней.