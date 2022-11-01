https://news.day.az/world/1507940.html Новый премьер Британии решил повысить налоги
Новый премьер Британии решил повысить налоги
Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил повысить налоги, чтобы покрыть дефицит в государственном бюджете в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов (около 57,3 миллиардов долларов США). Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в британском Минфине, передает Day.Az.
"Это будет жестко. Дело в том, что всем придется платить больше налогов, если мы хотим сохранить государственные услуги", - цитирует газета слова сотрудника ведомства.
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