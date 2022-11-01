Рабочие массово бегут с завода по производству iPhone в Китае

Работники крупнейшего завода Foxconn по производству смартфонов iPhone в китайском Чжэнчжоу массово покидают предприятие из-за нечеловеческих условий труда. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На фабрике официально трудоустроены около 200 тыс. человек. Они собирают большую часть iPhone, которые затем отправляются в магазины по всему миру. Завод в Чжэнчжоу попал под карантинные меры в связи с новыми вспышками COVID-19, из-за чего качество жизни работников резко упало - они вынуждены работать, питаться и спать на фабрике. При этом многим сотрудникам предприятия питание не положено - его получают только те, кто работают непосредственно на конвейере, остальные вынуждены искать еду самостоятельно.

Те, кто заболел COVID-19 и находится на карантине, едят только хлеб и лапшу быстрого приготовления - ничего другого Foxconn им не предоставляет. В сети появилось множество видеороликов, на которых видно, как сотрудники завода бегут с предприятия со своими вещами, перелезая через заборы.

При этом в Foxconn утверждают, что держат ситуацию под контролем, предоставляют всем сотрудникам еду и лекарства, а желающим уехать - автобусы. Однако некоторые СМИ считают, что производитель скрывает реальный масштаб исхода работников, из-за чего совсем скоро производство iPhone на фабриках Foxconn может упасть на 30%.