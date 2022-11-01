Столкновение поезда и автомобиля в Казахстане

Шесть человек погибли в результате столкновения пассажирского поезда и автомобиля в Жамбылской области Казахстана. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"1 ноября в 08:55 [06:55 по бакинскому] из линейного отдела полиции на станции Турксиб поступило сообщение, что в селе Карасу Меркенского района на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с автомашиной Audi ["Ауди"]. В результате ДТП погибли шесть человек", - говорится в сообщении.

По этому факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены необходимые экспертизы. На месте происшествия работает дежурная следственно-оперативная группа.

Как сообщили в пресс-службе компании "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги"), водитель Audi выехал на железнодорожный переезд, машина столкнулась с поездом. В автомобиле находились шесть человек. "По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля, который осуществил проезд на запрещающий сигнал", - пояснили в пресс-службе.