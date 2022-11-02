Более половины всего населения Земли живет и работает в городах, а к 2050 году эта доля возрастет до двух третей. В городах производится более 80 процентов мирового ВВП, и на них приходится более 70 процентов выбросов углекислого газа.

Еще 15 лет назад большинство людей в мире проживало в сельских районах, но в 2007 году ситуация изменилась: теперь в мире больше горожан. А к 2050 году, как прогнозируют ученые, уже две трети жителей Земли будут жить и работать в городских условиях. При этом, как отмечают в ООН, города в значительной степени способствуют изменению климата. Так, почти 80 процентов всей вырабатываемой в мире энергии и до 70 процентов всего производимого в мире продовольствия потребляются именно в крупных населенных пунктах. При этом на их долю приходится около 70 процентов мировых отходов и от 50 до 60 процентов общемировых выбросов парниковых газов, сообщает Day.Az со ссылкой на Новости ООН.

В своем обращении по поводу всемирного дня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что ввиду растущей роли городов выполнение целей устойчивого развития (ЦУР), которые стоят перед человечеством, неразрывно связаны с обеспечением благополучия горожан. ЦУР предстоит выполнить к 2030 году, но, как отметил глава ООН, "объективный анализ ситуации рисует мрачную картину".

"По целому ряду важнейших целей - от искоренения нищеты и голода до обеспечения гендерного равенства и образования - мы наблюдаем не прогресс, а откат назад, - отметил в своем обращении по поводу дня А.Гутерриш. - Последствия этого драматичны: ширится климатический хаос, растет нищета, обостряется проблема неравенства и многие другие проблемы".

Генеральный секретарь полагает, что необходимо изменить курс, и сделать это можно. Цели, стоящие перед нами, всеобъемлющи по масштабу, но процесс их реализации происходит на местном уровне. В этом году тема Всемирного дня городов - "Мысли глобально, действуй локально".

Поскольку большая часть людей живет в городах, то и изменения должны происходить именно там. И, как отмечают в ООН, многие города уже возглавляют переход на возобновляемые источники энергии, ставят перед собой цели по достижению нулевого уровня выбросов и строят инфраструктуру, устойчивую к изменению климата.

Действия, предпринимаемые городами на местном уровне для построения устойчивого мира, уверен генеральный секретарь, будут иметь глобальный резонанс. Он призвал руководителей как мегаполисов, так и населенных пунктов поменьше, работать с правительствами своих стран, с городами-побратимами и другими партнерами для формирования общих действий и обмена передовым опытом.

Целый ряд учреждений в системе Организации Объединенных Наций оказывает содействие городам по всему миру по выработке политики в различных областях - от экологических программ и промышленных решений до социальных и образовательных инициатив. Проекты, которые разрабатывают сегодня, могут стать катализатором перемен, которые завтра спасут жизни и обеспечат средства к существованию повсюду.

Например, Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) в сентябре 2020 года приступила к реализации инициативы "Зеленые города", задачей которой является повышение благополучия жителей городских и пригородных районов по меньшей мере в ста городах мира в ближайшие несколько лет. При этом ожидается, что к 2030 году к инициативе присоединится еще тысяча городов.

В ее рамках налаживаются связи между городскими и сельскими районами для озеленения городов, производства полезных для здоровья продуктов питания и развития взаимозависимой агропродовольственной системы. Создаваемая ФАО "Сеть зеленых городов" позволит населенным пунктам всех размеров - от мегаполисов до средних и малых городов - обмениваться опытом, передовыми методами работы, успехами и извлеченными уроками.

Работая на местном уровне, но ориентируясь на глобальные цели, можно достичь поставленных результатов, уверены в ООН. Во Всемирный день городов в организации призывают "работать с городами, чтобы построить устойчивый, инклюзивный и жизнестойкий мир для всех".