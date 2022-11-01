Король Карл III ищет садовников для двух своих резиденций

Сразу в двух резиденциях короля Великобритании Карла III - Букингемском дворце и Виндзорском замке - открылись вакансии садовников. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Садовнику Букингемского дворца предлагается оклад размером £40 000 в год при 39-часовой рабочей неделе.

"Как управляющий сада вы будете нести ответственность за поддержание порядка и уход за садом Букингемского дворца в соответствии с высочайшими стандартами. Вы будете испытывать гордость, наблюдая за тысячами людей, которые будут наслаждаться этими видами на садовых вечеринках", - обещают кандидату.

В описании вакансии также говорится, что будущий садовник будет ухаживать за садом, "которым восхищаются все", и работать на "всемирно известную институцию".

Кандидат должен будет ухаживать за газоном, а также бордюрами из кустовых растений, трав и роз. Он должен быть "увлечен садоводством" и "испытывать такую же страсть к растениям, как и к людям".

Похожие требования предъявляются к кандидату на роль садовника Виндзорского замка. Ему обещают зарплату в £38 000 в год.

Ожидается, что он будет ухаживать за садом у крепостного рва, а также исторической коллекцией растений, расположенных как в помещениях замка, так и вокруг него. В его обязанности также будет входить забота о культурах, поставляемых в фермерскую лавку Виндзорского замка.