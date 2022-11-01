https://news.day.az/world/1507996.html Протесты в пекарнях Испании - ВИДЕО
Протесты в пекарнях Испании - ВИДЕО
Хозяева многих пекарен в Барселоне провели акцию протеста против роста цен на электроэнергию. Они отключили в своих заведениях все электроприборы. Правда, всего на 15 минут.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Таким образом участники акции хотят дать понять властям, в каком катастрофическом положении они сейчас находятся.
Цены в Испании регулярно растут не только на электричество, но и на воду и продукты, которые необходимы для выпечки.
Если пекарям не помогут, то многие заведения попросту закроются из-за банкротства.
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