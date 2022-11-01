Крупнейшие энергокомпании успокоили европейцев

Главы крупнейших энергокомпаний успокоили европейцев по поводу нехватки газа грядущей зимой - по их мнению, значительные запасы топлива позволят ЕС спокойно пережить этот отопительный сезон, пишет CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. При этом все они выразили беспокойство из-за следующей зимы - в 2023 году угроза дефицита будет гораздо серьезней.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), сейчас европейские газовые хранилища заполнены более чем на 90 процентов, что в определенной степени обеспечило региону защиту от серьезного дефицита. "Благодаря сочетанию высоких уровней хранения газа и пакетов государственных расходов для субсидирования счетов населения Европа может справиться с кризисом в этом году", - сказал гендиректор британской BP Бернард Луни.

Он подчеркнул, что в 2023 году ситуация может радикально измениться. Обеспечить высокий уровень запасов позволили большие объемы импорта российского газа - к следующей зиме он, скорее всего, полностью прекратится, считают главы энергетических гигантов. "Впереди у нас трудная зима, а вслед за ней у нас еще более трудная зима в следующем году", - подтвердил гендиректор.

Глава итальянского нефтегазового гиганта Eni Клаудио Декальци заявил, что Европа "в хорошей форме для этой зимы". "Но, как мы уже говорили, проблема не в этой зиме. Она будет в следующей, потому что у нас не будет российского газа - на 98 процентов [меньше получит ЕС] в следующем году, а может и вообще ничего", - добавил Декальци.