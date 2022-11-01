Транзит власти в Бразилии начался без участия Жаира Болсонару

Политические соратники Жаира Болсонару постепенно признают его поражение.

Как сообщает телеканал Globo, вице-президент Бразилии Антониу Амилтон Моуран провел телефонный разговор с будущим вице-президентом Жералду Алкмином, что может означать начало транзита власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в то же время сам Болсонару вторые сутки хранит молчание, главной причиной тому называют его нежелание признавать поражение, что может повлечь за собой негативные для страны последствия.

За пока еще действующего президента решили высказаться его сторонники, перекрыв движение на ряде магистралей по всей стране.

Антониу Алмейда, протестующий:

- Мы не смиримся с потерей того, что мы завоевали за это время, мы хотим, чтобы побеждало то, что написано на нашем флаге: Порядок и Прогресс. Мы не смиримся с тем, как прошли эти выборы.

Езекия, дальнобойщик:

- (Президент Жаир Болсонару) был насильно смещен со своего трона, и мы собираемся вернуть его к власти с помощью силы, которая есть у нас, дальнобойщиков.

Тем временем победитель Лула да Силва обещает управлять страной в интересах всех бразильцев и принимает поздравления от мировых лидеров.

В том числе Джо Байдена, назвавшего победу Лулы результатом свободных и честных выборов.

Первым же, кто лично поздравил новоизбранного президента, стал аргентинский лидер Альберто Фернандес.

Лула да Силва будет приведен к присяге 1 января, но двухмесячный переходный период может осложниться в случае нежелания Жаира Болсонару сотрудничать.