Засуха навредила экономике Венгрии

Засуха в Венгрии стала причиной изменения в отрицательную сторону импортно-экспортного сальдо кукурузы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сельскохозяйственный портал agroforum.hu, на заседании координационного комитета Венгрии по аграрному урожаю было доложено, что Венгрия в следующем году будет уже не экспортером, а импортером кукурузы. После завершения уборки 40 процентов кукурузы урожайность составила в среднем 3,1 тонны с гектара. В прошлом году урожайность кукурузы составила 6,1 тонны с гектара, а урожай приблизился к 6,5 миллионам тонн. При этом урожай кукурузы стал значительно ниже по всей Европе, что потребует импорта, в основном из Украины. Местные комбикормовые компании и другие отрасли промышленности уже импортируют 200 тысяч тонн зерновых и масличных культур в месяц. Правила обязательной экспортной отчетности останутся в силе для обеспечения надежных поставок.