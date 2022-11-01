США не могут конкурировать с аккумуляторной промышленностью Китая - Bloomberg
Промышленная политика США по производству электромобилей и аккумуляторов провалилась, из-за чего страна не может конкурировать с китайской аккумуляторной промышленностью. Об этом написал журналист Анджани Триведи в материале агентства Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, в октябре администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена объявила о создании нескольких проектов, которые направлены на расширение внутреннего производства батарей для электрокаров и электросетей.
Однако большая часть финансирования - $2,8 млрд - распределили неверно. Деньги пустили на части производства, которые требуют меньшего внимания. В результате, как пишет Триведи, непонятно, откуда США получат сырье для своих батарей.
В Китае же хорошо развили цепочку поставок, что сделало Пекин мощным игроком на мировом рынке, позволив таким производителям, как Tesla Inc., который пускает электромобили и решения для хранения электрической энергии, снизить цены и выпускать сотни тысяч машин.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре