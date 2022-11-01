Между Ираком и США произошли разногласия

Связи между Ираком и Соединенными Штатами имеют большое значение для Багдада, но между двумя странами имеются разногласия по поводу отношений Вашингтона с некоторыми государствами региона. Об этом во вторник заявил иракский министр иностранных дел Фуад Хусейн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши [властей Ирака] отношения с США важны для Багдада, но между двумя странами есть разногласия из-за политики Вашингтона в отношении соседних с Ираком государств", - указал Хусейн, слова которого привел телеканал "Аль-Хадас". Он добавил, что Багдад придерживается договора о стратегическом партнерстве с США, но, по убеждению главы МИД, "напряженность между Вашингтоном и Тегераном [негативно] отражается на внутреннюю ситуацию в Ираке и на обстановке в регионе".

Хусейн также отметил, что основным направлением во внешней политике страны на нынешнем этапе является развитие и укрепление взаимодействия с соседними с Ираком государствами. В этом контексте он упомянул "о разветвленных связях с Саудовской Аравией, в которых нуждается Багдад", а также о "важных связях со странами Персидского залива".

Глава иракского внешнеполитического ведомства назвал неприемлемыми атаки по северу Ирака с территории Турции и Ирана, однако, по словам Хусейна, "все спорные вопросы с приграничными государствами можно решать путем диалога".