В Британии хотят ужесточить наказание за непристегнутый ремень

Департамент транспорта Великобритании рассматривает возможность ужесточения наказания за непристегнутый ремень безопасности. Об этом 1 ноября сообщило британское издание Autoexpress, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Водители, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, могут быть оштрафованы в соответствии с новыми правилами, введение которых рассматривает департамент транспорта Великобритании (DfT).

В настоящее время за это правонарушение положен штраф в размере до £500 фунтов (примерно 35 453 рубля), но штрафные баллы за это нарушение не начисляются. Изменение закона приведет к тому, что помимо штрафа за непристегнутый ремень безопасности, будут начисляться штрафные баллы. За такое систематическое нарушение в Великобритании водителя могут лишить водительских прав.

По информации министерства транспорта Соединенного Королевства, в 2021 году 30% аварий со смертельным исходом привели к летальному исходу. Эта цифра подчеркивает, насколько важно пристегиваться в автомобиле как водителю, так и пассажирам.

Представитель Королевского автоклуба (RAC) по безопасности дорожного движения Саймон Уильямс отметил, что проставление штрафных баллов за этот проступок станет достаточным шагом, чтобы заставить британцев пользоваться ремнями безопасности. Если раньше в Великобритании такое правонарушение фиксировали только полицейские, то сейчас в стране проходят испытания камер, которые будут отслеживать правонарушителей.