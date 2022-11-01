https://news.day.az/world/1508138.html Эрдоган и Путин обсудили выполнение "зернового соглашения"
Эрдоган и Путин обсудили выполнение "зернового соглашения"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, стороны обсудили ряд региональных вопросов, в том числе реализацию "зернового соглашения".
Согласно информации, Президент Турции подчеркнул важность продолжения транспортировки из украинских портов по "зерновому коридору".
Напомним, что в минувшие выходные МИД России объявил о приостановке исполнения соглашения, сославшись на вопросы безопасности в Черном море. "Зерновое соглашение" было достигнуто в августе этого года между представителями Турции, России, Украины и ООН.
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