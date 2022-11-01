Эрдоган выступил за возобновление переговоров о вступлении Турции в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за возобновление переговоров с Европейским союзом (ЕС) по вступлению Турции в объединение.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом турецкий президент заявил во вторник в ходе телефонных переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Президент Эрдоган заявил, что придает особое значение тесному диалогу с канцлером Шольцем с целью укрепления отношений между двумя странами во всех областях. Турция ожидает, что Германия вернется к своей нейтральной позиции в турецко-греческих отношениях. Президент Эрдоган заявил, что выступает за возобновление переговоров с Европейским союзом по обновлению Таможенного союза и переговоров о вступлении в ЕС", - сказали журналистам в канцелярии турецкого президента.

Между тем, 12 октября еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели заявил о сложных отношениях Евросоюза с Турцией, но подтвердил ее статус кандидата на вступление. Кроме того, газета "Вельт" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении отчет о прогрессе стран, желающих присоединиться к Евросоюзу, писала, что Еврокомиссия (ЕК) отметила, что переговоры о вступлении Турции в Европейский союз (ЕС) по-прежнему находятся в тупике.

Турция, являющаяся с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС 14 апреля 1987 года. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией (ЕК) по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.