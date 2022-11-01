Германия резко сократила потребление газа

Промышленные предприятия Германии резко сократили потребление газа в сентябре почти на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне энергокризиса, как передает Day.Az это было указано в исследовании школы управления Hertie в Берлине.

В абсолютном выражении немецкая обрабатывающая промышленность сэкономила шесть тераватт-часов только за сентябрь, тогда как в течение всего 2021 года в Германии было сэкономлен лишь 1 терватт-час. При этом вероятно дальнейшее снижение потребления газа в промышленности в связи с сохранением высоких цен на газ, заявили исследователи.

Для того чтобы справиться с возросшими затратами, компании повышали цены на свою продукцию, переключались на альтернативные виды топлива или заменяли энергоемкие компоненты импортными.