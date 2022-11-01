В Турции загорелась текстильная фабрика

Пожар начался во вторник на текстильной фабрике в городе Бурса на западе Турции.

Об этом сообщил телеканал Habertürk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, пожарные пытаются взять пламя под контроль. Причины возгорания в настоящее время не установлены.

О погибших и раненых не сообщается, однако руководство предприятия сообщило, что на объекте рабочих быть не должно.