https://news.day.az/world/1508177.html В Турции загорелась текстильная фабрика
В Турции загорелась текстильная фабрика
Пожар начался во вторник на текстильной фабрике в городе Бурса на западе Турции.
Об этом сообщил телеканал Habertürk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, пожарные пытаются взять пламя под контроль. Причины возгорания в настоящее время не установлены.
О погибших и раненых не сообщается, однако руководство предприятия сообщило, что на объекте рабочих быть не должно.
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