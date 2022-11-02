Евросоюз выделил Украине более $25 млн.

Евросоюз в экстренном порядке выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергосистемы и предоставил "энергооборудование на миллионы евро".

Как передает Day.Az, об этом сообщила во вторник Еврокомиссия в распространенном в Брюсселе заявлении по итогам визита в Киев еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

"ЕС и его страны-члены поставили Украине энергетическое оборудование на миллионы евро, однако уровень поддержки должен быть срочно увеличен. В дополнение к оборудованию ЕС выделил €25,5 млн, чтобы покрыть экстренные нужды местной энергосистемы через Фонд поддержки энергетики Украины, который создала Еврокомиссия. Целевая кампания по мобилизации дальнейшей поддержки со стороны частного сектора будет в ближайшие дни запущена совместно Еврокомиссией и Министерством энергетики Украины", - говорится в документе.