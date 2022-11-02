На фоне недавней приостановки Россией "зерновой сделки" Анкара с целью урегулирования ситуации находится в контакте, как с Россией, так и с Украиной.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Акар добавил, что во вторник утром у него состоялись отдельные телефонные разговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры этой страны Александром Кубраковым.

По его словам, в ходе разговоров он изложил взгляд на ситуацию турецкой стороны, а также передал собеседникам опасения, озвученные в беседе с ним Шойгу.

Он добавил, что в настоящее время проводится оценка фактов, чтобы прояснить возможность продления соглашения по вывозу зерна.

Акар призвал все стороны проявлять чувствительность в вопросе обеспечения безопасности "зернового коридора". Глава ведомства отметил, что в Анкаре надеются на продление "зерновой сделки".

Он напомнил, что в рамках зерновой инициативы через Турцию на мировые рынки было поставлено более 10 млн. тонн зерна из портов Украины.

Глава ведомства добавил, что сухогрузы под флагом Турции продолжат вывозить агропродукцию из Украины, несмотря на приостановку участия РФ в "зерновой сделке".

"По состоянию на вчерашний день корабли, которые отбыли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов под турецким флагом. Они продолжат выходить", - рассказал министр.