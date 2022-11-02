В Эквадоре за сутки произошло 12 терактов

По меньшей мере 12 террористических актов, целью которых были сотрудники правоохранительных органов, произошло на западе Эквадора.

Как передает Day.Az, об этом сообщил президент страны Гильермо Лассо, объявив об отмене из-за них своего визита в США.

"По причине 12 терактов, произошедших сегодняшней ночью в городах Гуаякиль и Эсерадльдас, спровоцированных реализацией охранных операций в пенитенциарной системе, я решил отменить личную поездку со 2 по 6 ноября в Орландо, США", - распространила заявление главы государства его пресс-служба.

По данным полиции, в результате нападений погибли как минимум двое правоохранителей. Из-за бунта в одной из тюрем заключенные взяли в заложники семерых ее сотрудников. Как сообщают власти, нападения произошли после того, как около 200 заключенных из тюрьмы Гуаякиля, где периодически происходят столкновения членов банд, были направлены в другие пенитенциарные учреждения. Представители полиции считают, что таким образом сеть преступных группировок реагирует на меры по борьбе с ней.