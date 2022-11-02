Стало известно о подготовке Байдена к переизбранию

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл с сентября встречаются со старшими советниками в Белом доме.

Вместе с помощниками глава государства готовится к потенциальному участию в выборах 2024 года, пишет Washington Post (WP), ссылаясь на близкие к ситуации источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что Байден готовится к выборам в "очень малой группе" участников. При этом официально он не объявлял о желании переизбраться. В подготовке к голосованию участвуют двое советников Белого дома - Анита Данн и Джен Диллон. Именно они играли "руководящие роли" в предвыборной кампании 2020 года, которая привела к победе Байдена.

При этом сами Данн и Диллон взаимодействуют с представителями успешных кампаний по переизбранию предыдущих президентов-демократов, включая Барака Обаму и Билла Клинтона. Предполагается, что Байден озвучит свое решение в начале следующего года

"Он [Байден] также предположил, что будет в большей степени склонен к участию в гонке, если в нее включится (Дональд) Трамп", - отметило издание.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Байдена опустился до рекордно низких значений. Показатель достигает 40 процентов, в то время как 56 процентов взрослого населения США не одобряют президента.