США перебросят на юг Японии боевые самолеты F-22

ВВС США с начала текущего месяца начнут перебрасывать на свою базу Кадена на Окинава многоцелевые боевые самолеты пятого поколения F-22 Raptor, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время на базе Кадена расположено 50 таких боевых самолетов. Более десяти из них будут уже в течение нескольких предстоящих недель отправлены в США. Взамен на Окинаве станут на временной основе размещаться F-22, которые, как утверждает газета, обладают высокой степенью незаметности для радаров и большим боевым потенциалом. ВВС США пока не определили, какие боевые самолеты предполагается разместить на Окинаве на постоянной или ротационной основе.

Кадена - крупнейшая американская военно-воздушная база за пределами Соединенных Штатов. Она способна принимать все типы самолетов, включая стратегические бомбардировщики.