Южная Корея ответила на пуски КНДР

Военные Южной Кореи запустили три ракеты класса "воздух-земля" в ответ на пуски Северной Кореей баллистических ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap, передает Day.Az.

По данным агентства, запуск был произведен с истребителей. Ракеты были направлены в открытое море к северу от северной разграничительной линии.

Ранее сообщалось, что Северная Корея произвела запуск нескольких баллистических ракет в разных направлениях, которые пролетели от 150 до 200 км.

Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с очередным запуском ракет.

В южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов заявили, что выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета впервые после разделения Кореи упала так близко к территориальным водам Южной Кореи.