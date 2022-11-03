https://news.day.az/world/1508200.html Американской семье доставили гроб с чужим прахом на Хэллоуин - ВИДЕО
Американской семье доставили гроб с чужим прахом на Хэллоуин - ВИДЕО
По-настоящему жуткий сюрприз получила американская семья в канун Хэллоуина.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в качестве реквизита для домашней вечеринки они заказали декоративный гроб, а пришел настоящий. Внутри нашли прах, личные вещи и даже фотографию незнакомой покойницы.
Позже нашлись родственники умершей. На связь вышли и представители похоронной фирмы. Там заявили, что несколько месяцев назад у них буквально похитили несколько гробов, которые не успели передать семьям погибших.
Прямо сейчас все участники истории подают коллективный иск и требуют полного возврата денег от ритуальщиков.
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