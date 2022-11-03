Американской семье доставили гроб с чужим прахом на Хэллоуин

По-настоящему жуткий сюрприз получила американская семья в канун Хэллоуина.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в качестве реквизита для домашней вечеринки они заказали декоративный гроб, а пришел настоящий. Внутри нашли прах, личные вещи и даже фотографию незнакомой покойницы.

Позже нашлись родственники умершей. На связь вышли и представители похоронной фирмы. Там заявили, что несколько месяцев назад у них буквально похитили несколько гробов, которые не успели передать семьям погибших.

Прямо сейчас все участники истории подают коллективный иск и требуют полного возврата денег от ритуальщиков.