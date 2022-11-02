Отец жестоко избил дочь ногами на теннисном корте в Сербии

Мужчина жестоко избил свою дочь-теннисистку прямо на корте. Ролик с места на своей странице в Twitter опубликовал сербский активист и борец с домашним насилием Игорь Юрич.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на корте белградского клуба "Црвена Звезда". Мужчина пнул свою дочь, несколько раз ударил ее по лицу рукой, а затем повалил на землю и начал пинать.

Ролик, опубликованный активистом, уже посмотрели около 2 миллионов человек. Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года россиянин Евгений Кафельников назвал происходящее на видео безумием.

"Очередное жестокое насилие отца над дочерью. Я получил информацию, что это семья из Китая. Мы возбудим уголовное дело против этого монстра", - отметил Юрич.

Журналист из Великобритании Майк Диксон добавил, что департамент безопасности Международной федерации тенниса уже инициировал официальное расследование избиения девушки.