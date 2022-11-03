В Эквадоре банды устроили террор

Президент Эквадора Гильермо Лассо, собиравшийся посетить с пятидневным визитом Соединенные Штаты, был вынужден отложить поездку из-за всплеска насилия, который произошел в стране в последние два дня после начала процесса реорганизации тюрем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, по информации РИА Новости, в эквадорских городах Гуаякиле и Эсмеральдасе произошло несколько терактов со взрывами. Целью террористов стали отделения полиции и автозаправки. Кроме того, бандиты нападали на полицейские патрули. По меньшей мере трое стражей порядка были убиты, еще двое получили ранения.

По мнению главы эквадорской полиции Хуана Сапаты, атаки бандитов стали реакцией преступного мира на организованную властями реорганизацию тюрем. За два дня сотни членов различных группировок, находящиеся в заключении, были перераспределены по разным исправительным учреждениям.

Причиной реорганизации стали частые столкновения банд, члены которых концентрировались в определенных тюрьмах. Президент Эквадора заявил, что власти примут незамедлительные меры для нормализации ситуации.