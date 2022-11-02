Мировые центробанки закупили рекордное количество золота

В течение III квартала 2022 года ключевые центральные банки мира закупили 399,3 тонны золота. Это на 115% больше, чем во II квартале 2022 года, и является рекордным показателем за последние 22 года, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

С начала 2022 года мировые центральные банки приобрели в общей сложности 673,01 тонны золота. Это максимальный показатель с 1967 года. В этом году крупнейшими покупателями золота стали центробанки азиатских стран - Турции, Катара и Узбекистана.

В последнее время именно азиатские государства выступают в роли ключевых покупателей золота. Спрос на этот драгоценный метал со стороны центральных банков стран Запада, напротив, сокращается.