В Грузии усилят борьбу с коррупцией

В парламенте Грузии представили законопроект, согласно которому в стране появятся два новых антикоррупционных органа - независимое Антикоррупционное бюро и государственный Межведомственный антикоррупционный совет. Об этом сообщает Sputnik Грузия, передает Day.Az.

Отмечается, что усиление борьбы с коррупцией входит в число 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата в Евросоюз.

Так, в полномочия Антикоррупционного бюро будет входить разработка антикоррупционной стратегии, слежка за ее выполнением и отчет перед парламентом раз в год. Главу бюро будет назначать премьер-министр страны из числа представленных конкурсной комиссии кандидатов. Межведомственный антикоррупционный совет же будет разрабатывать предложения для создания антикоррупционной стратегии и плана ее осуществления.