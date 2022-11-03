Электронная сигарета внезапно загорелась в кармане брюк у британца

В Великобритании местный житель едва не пострадал после того, как у него в кармане брюк загорелась электронная сигарета. Об этом сообщает Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в магазине вейпов в городе Байсестер, графство Оксфордшир. Мужчина положил устройство в карман, но спустя некоторое время из его штанов начал валить дым.

По словам свидетелей, британец начал бить по карману рукой, пытаясь погасить внезапно загоревшийся гаджет. Прибывшие на место пожарные потушили огонь и проветрили помещение.

Прибывшие на место медики не обнаружили на теле мужчины травм и ожогов.