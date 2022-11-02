Россия и КНДР возобновили железнодорожное сообщение

Россия и Северная Корея возобновили железнодорожное сообщение, остановленное из-за начала пандемии, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Дальневосточную железную дорогу (ДВЖД), передает Day.Az.

"Первым составом в трех специальных вагонах в КНДР отправлены 30 породистых лошадей. Следующей отправкой на экспорт, точная дата которой пока не определена, запланирована поставка медикаментов в контейнерах", - заявил представитель ДВЖД.

Первыми в КНДР отправились 30 серых лошадей породы "Орловский рысак".

"Животные (5 жеребцов, 25 кобыл) прошли карантин в городе Суздаль Владимирской области, а затем в трех специально оборудованных автовозах прибыли на железнодорожный пункт пропуска "Хасан" для последующей отправки в КНДР", - указано в сообщении.