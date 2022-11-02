Холера распространилась по всему Ливану

Первая за почти три десятилетия вспышка холеры в Ливане распространяется по всей стране: на данный момент зарегистрировано более 1400 предполагаемых случаев заболевания и 17 смертей, сообщает Day.Az со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

О первом случае заболевания Министерство здравоохранения Ливана сообщило ВОЗ 6 октября; на данный момент лабораторно подтвержден 381 случай.

Хотя вспышка первоначально ограничивалась северными районами, она быстро распространилась, сообщили в офисе ВОЗ в Ливане, и в настоящее время лабораторно подтвержденные случаи заболевания зарегистрированы во всех восьми провинциях и 18 из 26 районов страны.

В качестве циркулирующего штамма холеры был идентифицирован серотип Vibrio cholerae O1 El-Tor Ogawa, аналогичный штамму, выявленному ранее в Сирии.

ВОЗ совместно с Министерством здравоохранения разработали национальный план ответных мер, в котором указаны наиболее срочные меры реагирования, а также расширение масштабов эпиднадзора и активного выявления случаев заболевания.

Учитывая нехватку медицинского персонала и медикаментов в стране, ВОЗ обеспечила две референс-лаборатории, три тюрьмы и 12 больниц, предназначенных для лечения холеры, лабораторными реактивами, наборами для лечения и тестами для быстрой диагностики.

ВОЗ также направила медсестер и врачей в больницы в наиболее пострадавших районах. В настоящее время завершается закупка дополнительных материалов для борьбы с холерой.

В последние недели ВОЗ провела серию тренингов по всей стране с целью раннего своевременного выявления и лечения инфекции, а также повышения осведомленности населения и медицинских работников.

Несмотря на глобальный дефицит вакцины против холеры, ВОЗ оказывает поддержку Министерству здравоохранения в обеспечении 600 000 доз для тех, кто подвергается наибольшему риску, включая медицинских работников, заключенных, беженцев и принимающих их общин. Учитывая быстрое распространение вспышки, агентство пытается изыскать дополнительные дозы.