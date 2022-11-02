В Китае ввели локдаун в экономической зоне

Власти Китая в среду ввели строгие противоэпидемические меры в экономической зоне аэропорта Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань, Центральный Китай), где в том числе расположен завод тайваньского производителя электроники Foxconn - крупнейшее предприятие по производству телефонов iPhone. Об этом говорится в заявлении администрации экономической зоны в соцсети WeChat, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Как указывается в сообщении, ситуация с профилактикой и контролем над заболеванием в районе остается сложной. В этой связи было принято решение о введении мер контроля с 12:00 2 ноября до 12:00 9 ноября. Как следует из заявления, жителям района запрещено собираться вместе и выходить из дома. На территории зоны развернуто ежедневное ПЦР-тестирование.

Кроме того, там вводятся ограничения на движение транспорта: за исключением транспортных средств, занятых в обеспечении жизнедеятельности, а также в сфере профилактики и контроля над заболеванием, общественный транспорт, такси, а также личные транспортные средства должны прекратить движение. В течение недели все сотрудники административных учреждений, за исключением персонала, занятого в сфере профилактики и контроля над заболеванием, должны работать из дома. Работа коммерческих предприятий, за исключением продуктовых магазинов и аптек, также приостановлена.

На прошлой неделе в китайских соцсетях появилась информация о том, что 20 тыс. сотрудников Foxconn в Чжэнчжоу заразились COVID-19. 26 октября компания опровергла эти данные, назвав их слухами. Производитель также заверил, что заводы работают в штатном режиме. Однако в воскресенье отдел пропаганды городского комитета Компартии Китая подтвердил информацию о вспышке COVID-19 на заводе Foxconn в Чжэнчжоу.

В тот же день тайваньская газета "Цзинцзи жибао" сообщила, что Foxconn отправил домой часть сотрудников. По ее данным, часть персонала изъявила желание покинуть производство, которое уже несколько недель работает в режиме "пузыря" - системе замкнутого контура, когда рабочих не выпускают с территории завода и общежитий для предотвращения инфицирования COVID-19. Точное число сотрудников, покинувших завод, не сообщалось.

Foxconn является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники и выполняет заказы для ведущих мировых компаний, таких как Apple. Основные производственные мощности компании, также известной как Hon Hai Precision Industry, расположены в городах материкового Китая.